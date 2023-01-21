تقرير: طرابزون سبور يرغب في التعاقد مع محمد النني

يرغب نادي طرابزون سبور التركي في الحصول على خدمات محمد النني، لاعب خط وسط المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة «Fotomac» التركية أن محمد النني يعد من أهم أولويات عبدالله آفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، خاصة وأن النني تدرب معه من قبل عندما كان على رأس الإدارة الفنية لفريق بشكتاش في الموسم قبل الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أرسنال ليس لديه رغبه في استمرار تواجد النني بين صفوفه، واللاعب تحصل على عرض من قبل نادي بشكتاش التركي الموسم قبل الماضي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن تم الاتفاق بين كلا من عبدالله أفجي المدير الفني وبين إدارة نادي طرابزون سبور على بدء الاتصال المباشر مع محمد النني من أجل معرفة طلباته للموافقة على عملية الانتقال، قبل البدء في المفاوضات الرسمية مع إدارة الجانارز من لإنهاء الصفقة بشكل رسمي خلال الميركاتو الحالي.

وعلمت الصحيفة أن النني ليس لديه مانع من الرحيل عن الأرسنال والانتقال إلى أي ناد أخر في يناير الجاري، لكن وضع شرطا للموافقة على الرحيل هو الحصول على راتب سنوي قيمته 6 مليون يورو في النادي الذي سينتقل إليه.

وينتهي عقد محمد النني مع الأرسنال في يونيو من العام الجاري، وعلى الرغم من اقتناع ميكيل أرتيتا، المدير الفني للمدفعجية بقدرات اللاعب إلا إنه لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي والاعتماد بشكل أساسي على توماس بارتي في مركز وسط الملعب بدلا منه.