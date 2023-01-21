فاطمة سعيد تشعل حفل المتحف الكبير بـ«مصر هي أمي» وسط تفاعل الجمهور

أشعلت السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد، برفقة المايسترو نادر العباسي، حفل المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن في إطار تنظيم مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية قبل افتتاحه رسميًا، بأغنية "مصر هي أمي".

وتفاعل الجمهور الكبير الذي حرص على حضور الحفل، بالتصفيق مع الأغنية، كما تفاعلت فاطمة مع الجمهور وبدأت ترقص على تصفيق الجمهور، وسط حالة من البهجة والسعادة.

وسبق لنادر عباسي، قيادة الأوركسترا فى حفل نقل المومياوات، ثم شارك فى افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

وقال المايسترو نادر عباسي، في تصريحات لـ«الشروق» بوقت سابق: «كنت حريصا بما أن المتحف هدية من مصر للعالم أجمع أن يكون اختيار البرنامج متنوعا من أعمال عالمية كلاسيكية وأعمال شرقية ومصرية تتميز بأسلوب أوركسترالى أكاديمي يليق بالحدث واختيار مؤلفين من أجيال مختلفة، وكذلك أعمال عالمية، في الأعمال المصرية سوف أقوم بتقديم مؤلفات لمحمد عبدالوهاب وكمال الطويل وهانى شنودة وفريد الأطرش وفؤاد الظاهري ونجيب حنكش، ومحمد سعد باشا من الجيل الأكاديمي المعاصر».

وأضاف أن البرنامج يتضمن بجانب الأعمال الشرقية والمصرية الموزعة خصيصا لأوركسترا كبير مثل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وهو الأوركسترا الذى قام بالعزف في الحدث التاريخى لنقل المومياوات الملكية، أعمال لمؤلفين آخرين من إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، أمريكا، روسيا، الدنمارك، حتى يكون الحفل بمثابة بانورما عالمية تضم كل الألوان الموسيقية والغنائية، الحفل بمصاحبة أوركسترا الاتحاد.