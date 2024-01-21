الكونغو الديمقراطية تتعادل مع المغرب في أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، التي أقيمت على ملعب سان بيدرو مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل أشرف حكيمي هدف التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة 6، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك منتخب الكونغو هدف التعادل عن طريق اللاعب سيلاس كاتومبا في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، فيما وصل رصيد منتخب الكونغو للنقطة الثانية بالمركز الثاني.