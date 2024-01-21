زيمبابوي تعتزم اتخاذ تدابير جديدة لوقف تراجع الدولار الزيمبابوي

تعتزم زيمبابوي، الإعلان عن تدابير جديدة لوقف تراجع الدولار الزيمبابوي في الأسواق الرسمية والموازية، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي ميل" الحكومية الزيمبابوية.

وتراجع الدولار الزيمبابوي في السوق الرسمية بنسبة 32% حتى الآن خلال العام الجاري، مما يجعله العملة الأسوأ أداء في العالم، في حين تراجع في السوق الموازية بأكثر من 40%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن وزير المالية الزيمبابوي مثولي نكوبي، أن الإجراءات المزمعة قد تشمل إصلاح المزاد الأسبوعي لبيع النقد الأجنبي الذي يديره البنك المركزي الزيمبابوي.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات تعتزم زيادة المعروض من الدولار الأمريكي في السوق.

وقالت الصحيفة الأسبوعية، التي تتخذ من هراري مقرا لها، نقلا عن نكوبي، إن الحكومة ستتخذ المزيد من تدابير السياسة المالية والنقدية التي قد تشمل إعادة تصميم المزاد من أجل التعامل مع التقلبات.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة ستزيد أيضا المعروض من العملة الأجنبية في وقت يرتفع فيه الطلب عليها.