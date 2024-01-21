 محافظ الوادي الجديد يوجه بتقديم الدعم لمدربي كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يوجه بتقديم الدعم لمدربي كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية

عمرو بحر
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 11:48 م

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يزور المحافظة في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه الكلية، ويستهدف معلمي الرياضيات والعلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بالبرنامج المُقدم كمنحة مجانية بالتعاون بين الجامعة وبنك الكويت الوطني؛ لتطوير ورفع كفاءة أداء معلمي الرياضيات والعلوم بالمدارس الحكومية.

وأشار إلى بحث زيادة عدد المتدربين من المعلمين لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج بين معلمي كل المراكز، وتقديم سبل الدعم اللازم للمدربين، بهدف النهوض بالمستوى التعليمي والتربوي لمعلمي المحافظة بما يواكب أحدث التطورات في المنظومة التعليمية.

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