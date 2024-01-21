طرحت المطربة وعد أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بعنوان "لعلها خيرة"، وهي من كلمات محمد مرشد، وألحان مازن، وتوزيع بدر الأحمد، وماستر جاسم محمد.

تقول كلمات الأغنية: "لعلها خيرة يا خلي الجافي.. أبعد وأنا ببعد ما أقوى هجر كافي.. خليتني أعشقك والناس لاموني.. ما كنت أصدق حكي وشفت بعيوني.. وبفضها سيرة وأنسى معاناتي.. يا منتهي الحيرة ومصدر أهاتي.. ما تعترف بالوفا لا ماضي وحاضر.. حرمتني من الهنا يا كسرة الخاطر".

جدير بالذكر أن الفنانة وعد أحد أبرز الأصوات النسائية العربية، قدمت ألبومات عديدة، أشهرها: "جنون"، و"وجهة نظر"، و"يا أحلاهم"، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة، حيث طرحت علامة تجارية تحمل اسمها، وحققت نجاحا كبيرا في الأوساط الخليجية.