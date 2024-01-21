السعودية: توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25% بداية من يوليو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وبالشراكة مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، في بيان اليوم الأحد، عن توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، اعتبارا من 21 يوليو 2024، مشيرة إلى أنه "سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة مهندسين فأكثر".

وذكر البيان أن "القرار يأتي ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة".

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد عن مصدر حكومي سعودي قوله "أن القرارات تسهم في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل عبر توفير أكثر من 8000 وظيفة في مهن هندسية، على أن تحدد نسبة التوطين بـ25 في المئة للمنشآت التي تملك خمسة مهندسين أو أكثر.

كما ستسهم هذه القرارات في توفير أكثر من 8000 وظيفة أخرى للمهن الفنية الهندسية، مع تحديد نسبة توطين بـ30 في المئة للمنشآت التي تملك خمسة فنيين أو أكثر.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بتوطين 20 في المئة من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة مهندسين فأكثر.