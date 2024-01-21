محافظ سوهاج: الانتهاء من 15 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة خلال 2023

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2023 المنقضي شهد الانتهاء من 15 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات شملت إحلال وتجديد مراكز شباب، وتطوير أخرى قائمة، وإنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية.

وأكد "الفقي"، أن ذلك يأتي ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الشباب والرياضة، بتكلفة بلغت 8 ملايين و760 ألفًا و560 جنيهًا، والتي يستفيد منها 339 ألفًا و305 مواطنين من شباب المحافظة.



وشدد المحافظ، على أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتي بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كل المجالات التي من شأنها بناء الإنسان، وعلى رأسها الصحة والتعليم والرياضة.

من جانبه، أوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2023م، شملت 6 مشروعات إنشاء جديد، وهي "إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب فؤاد عباس بطهطا، بجانب إنشاء حمام سباحة نادي طهطا الرياضي، وإنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بنادي الهلال بساحل طهطا، واستكمال المبنى الإداري دور أول علوي، وتشطيب الدور الأرضي بمركز شباب الصفيحة بطهطا.

وأضاف أنه من ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب "قاو غرب"، وإنشاء المبنى الإداري بمركز شباب "الأغانة" بمركز طما.

وتابع أن إنجازات 2023م، شملت أيضا الانتهاء من 3 مشروعات إحلال وتجديد منها " إحلال وتجديد ملعب خماسي بمركز شباب "نيدة " بأخميم، وإحلال وتجديد ملعب خماسي بمركز شباب عرابة أبيدوس" بالبلينا، وإحلال تجديد ملعب قانوني بمركز شباب النصر بـ"حي راشد" بحي غرب سوهاج، فضلا عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة 6 مشروعات أخرى منها "تطوير المبنى الإداري بمركز شباب أولاد سلامة بدار السلام، تطوير وترميم الأسوار بمراكز شباب "عرابة أبيدوس بالبلينا، والكرنك، وأولاد سلامة بدار السلام"، بالإضافة إلى صيانة دورات المياه لـ "مركز شباب المدمر بطما، ومركز شباب مدينة سوهاج".