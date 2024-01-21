 نهال نبيل تستعد لطرح فيديو كليب «مود جاحد» - بوابة الشروق
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نهال نبيل تستعد لطرح فيديو كليب «مود جاحد»


نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 9:14 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 9:14 م

تستعد المطربة نهال نبيل لطرح أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «مود جاحد»، بعد أن انتهت من تسجيلها مؤخرا، وذلك يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب».

وقامت نهال نبيل بتصوير الأغنية على هيئة فيديو كليب في منطقة الشرابية، وهو من إخراجها، والأغنية من كلمات نوارة سعيد، وألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق، وميكس ماستر محمد جودة.

يشار إلى أن نهال نبيل احتفلت مؤخرا بعقد قرانها بإحدى الفلل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى مروان فادى، وكان شقيقها الموزع الموسيقى خالد نبيل وكيلاً لها فى عقد القران.

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