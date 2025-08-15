الجيش الإسرائيلي يزعم إغلاق نفق لحماس بطول 7 كيلومترات في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته أغلقت، اليوم الجمعة، نفقا تحت الأرض بطول 7 كيلومترات كانت تستخدمه حركة حماس في شمالي غزة.

وأفاد الجيش في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني بأنه جرى خلال العملية في منطقة بيت حانون "ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد العزل" عبر مسار النفق.

وكانت حركة حماس، خلال عقود منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2006، قد أنشأت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض تتقاطع في مختلف أنحاء القطاع الساحلي، الذي لا يتجاوز طوله 45 كيلومترا فقط ويتراوح عرضه ما بين 6 و14 كيلومترا.

ويشار إلى هذه الشبكة في اللغة الدارجة باسم مترو غزة، ويتردد أن طولها الإجمالي كان يصل إلى 500 كيلومتر على الأقل قبل اندلاع حرب غزة.

واستخدمت حماس الأنفاق في الأغراض الحربية، بما في ذلك في أعقاب 7 أكتوبر 2023.

وتعتقد إسرائيل أنه يجرى احتجاز بعض المحتجزين المتبقين في أنفاق تحت مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط قطاع غزة.

ويقع النفق الذي تم إغلاقه في منطقة قرب الحدود الإسرائيلية تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية منذ فترة.