رئيس صربيا الشعبوي يتعهد برد قوي على المتظاهرين بعد أعمال الشغب

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش اليوم الأحد عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد أيام من أعمال الشغب في الشوارع في جميع أنحاء صربيا والتي تحدت حكمه السلطوي في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وتحدى آلاف الأشخاص تهديد فوتشيتش باتخاذ إجراءات صارمة وشاركوا في احتجاجات في وقت لاحق اليوم الأحد في مختلف المدن الصربية، ومن بينها العاصمة بلجراد. وصرح المتظاهرون "اعتقلوا فوتشيتش"، وطالبوا بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأيام الماضية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث.

وفي أحد خطاباته التلفزيونية المتكررة للشعب، اتهم فوتشيتش المتظاهرين المناهضين للحكومة بــ"الإرهاب" وكرر مزاعمه بأن الاحتجاجات المستمرة ضد حكمه منذ شهور تم تنظيمها في الغرب وتهدف إلى تدمير صربيا.

وقال فوتشيتش "بلادنا في خطر كبير، لقد عرضوا للخطر كل قيمنا، الحياة الطبيعية، كل فرد"، زاعما أن هناك مخططا معقدا يستهدف في نهاية المطاف وضع سلطات "يسارية-فوضوية "في المستقبل. ولم يقدم أي دليل ملموس على مزاعمه.

وحذر فوتشيتش من أنه "إذا لم نتخذ خطوات أكثر صرامة، فإنهم (المتظاهرون) سيقتلون شخصا خلال أيام" وأضاف "أنا أقول هذا للتاريخ."

واندلعت المظاهرات التي يقودها الطلاب لأول مرة في صربيا بعد انهيار سقف خرساني في محطة قطار مجددة أودى بحياة 16 شخصا في نوفمبر الماضي. وألقى الكثيرون باللوم في المأساة على الفساد المزعوم على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية التي تديرها الدولة.

تعهد آلاف الأشخاص بمواصلة النضال من أجل العدالة وسيادة القانون في صربيا، و طالبوا الرئيس فوتشيتش بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.



