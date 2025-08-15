شلبي وفيصل يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام حرس الحدود، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري العام.

ويواجه نادي البنك الأهلي فريق حرس الحدود في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي البنك الأهلي لمباراة حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إسحاقو يعقوبو - عمرو الجزار - محمود الجزار - مصطفى دويدار

خط الوسط: محمد فتحي - محمد بن شرقي - أحمد مدبولي

خط الهجوم: مصطفى شلبي - أسامة فيصل - يسري وحيد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق البنك الأهلي في مباراة اليوم كل من: أحمد صبحي - هشام صلاح - أحمد متعب - سعيدو سيمبوريه - محمد إبراهيم - محمد عماد - ياو أنور - أحمد ياسر ريان - أحمد أمين أوفا.