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أعداد جريدة الشروق
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تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب في جنوب غرب الصومال

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 10:29 ص

نفذ الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب، في قرى تابعة لمحافظة بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد، أن العملية، التي جرت مساء أمس السبت وقادها قائد الفرفة 47 من الكتبية الثامنة للجيش الوطني، الملازم أحمد محمد نور، تم فيها طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم بكول، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين".

وأوضحت أن "القوات المسلحة تمكنت من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين"، لافتة إلى أن "القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين تواصل ملاحقة فلول مليشيات الخوارج الإرهابية بجنوب ووسط البلاد".


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