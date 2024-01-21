مسئولون أفغان: مقتل شخصين ونجاة 4 جراء تحطم روسية خاصة

قال مسئولون محليون، اليوم الأحد، إن شخصين قتلا عندما تحطمت طائرة روسية خاصة كانت متجهة إلى موسكو في شمالى أفغانستان وعلى متنها ستة أشخاص.

وذكر المدير الإقليمي لإدارة الإعلام والثقافة، ذبيح الله أميري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد وصول عمال الإنقاذ إلى موقع التحطم: "قتل راكب وطيار واحد. وهناك طيار على قيد الحياة، إلى جانب ثلاثة ركاب".

وذكرت هيئة الطيران الروسية "روزافيازيا" أن أربعة من أفراد الطاقم واثنين من الركاب كانوا على متن الطائرة المتجهة من ولاية جوا الهندية إلى موسكو أمس السبت.

واختفت الطائرة "فالكون 10"، المسجلة في روسيا، من على شاشات الرادار في مقاطعة بدخشان شمالي البلاد. وفقا للنتائج الأولية، كان السبب مشكلة في المحرك.

وقال مسئولون روس إن الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة مواطنون روس تتراوح أعمارهم بين 26 و65 عاما. وتم فتح تحقيق في روسيا حول ما إذا كانت لوائح سلامة الطيران قد جرى انتهاكها.

ويتردد أن الطاقم أبلغ قبل 25 دقيقة من اختفائه من على شاشات الرادار أن الوقود ينفد وأن الهبوط الاضطراري في طاجيكستان مسألة ضرورية.

ومنذ أن استعادت طالبان السلطة في أغسطس 2021، تجنبت معظم شركات الطيران التجارية المجال الجوي فوق أفغانستان.

وتقوم شركة من الإمارات العربية المتحدة الآن برصد حركة المرور الجوي وإدارة العمليات في مطار العاصمة الأفغانية كابول. وأعلنت شركتا "فلاي دبي" و"اير ارابيا" للتو أنهما ستستأنفان رحلاتهما إلى أفغانستان.