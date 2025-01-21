الأمم المتحدة تعرب عن القلق البالغ إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن "القلق البالغ" بشأن العنف المستمر في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي، إن جوتيريش "يحث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة إلا في حالة عدم تمكن تجنبها لحماية الأرواح"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار تقرير لموقع الأمم المتحدة إلى أن الغارات الجوية وأعمال التجريف الواسعة وعمليات القوات الخاصة أدت وفق تقارير أولية إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات من بينهم عاملون في المجال الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10، و إصابة نحو 40 جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة، في وقت سابق الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة في جنين بالضفة الغربية المحتلة بزعم "القضاء على التهديد الأمني.