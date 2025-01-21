حسم ليفربول شوط المباراة الأول أمام ليل، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سيطر ليفربول أصحاب الأرض على شوط المباراة الأول ولاحت له أكثر من فرصة خطرة لكن لاعبوه فشلوا في ترجمة تلك السيطرة لأهداف.

ونجح محمد صلاح في فض الاشتباك مسجلا الهدف الأول عندما تلقى تمريرة سحرية من كورتيس جونز وضعته منفردا بمرمى ليل لم يجد صلاح صعوبة في إسكان الكرة الشباك من فوق حارس مرمى الفريق الفرنسي في الدقيقة 34.

وأهدر محمد صلاح فرصة التقدم بالهدف الثاني لتنتصف المباراة بتقدم ليفربول بهدف دون رد.