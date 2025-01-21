 محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية المياه في مدينة الشيخ زويد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية المياه في مدينة الشيخ زويد

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 10:37 م

افتتح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، محطة تحلية المياه في حي المناخ بقرية الشلاق في الشيخ زويد.

وأكد المحافظ، أن افتتاح المحطة لتوفير مياه الشرب إلى أهالي التجمع والتجمعات المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن إنشاء عدد من المشروعات الخدمية لصالح أبناء سيناء بجهود مؤسسات المجتمع ومنها جمعية البر والتقوى.

من جانبهم وجه أبناء القرية، الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الجهود المبذولة لصالح المواطن البسيط، وتيسير حياته اليومية.

من ناحية أخري زار المحافظ أسرة مكونة من أربعة أطفال أيتام، حيث قامت جمعية البر والتقوى بتشييد منزل للأسرة، وتحمل نفقات عملية جراحية لأحدهم.

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