هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير الخارطة الإقليمية تارة بالتحدث عن ضم كندا وتارة أخرى بالحديث عن احتلال قناة بناما، ولكن ترامب نفذ أول وعوده الجغرافية بتغيير اسم خليج المكسيكي المشترك بين 3 دول للخليج الأمريكي، في خطوة تأتي للنكاية بدولة المكسيك.

وتسرد جريدة "الشروق"، أهم المعلومات عن خليج المكسيك وأحقية كل من أمريكا والمكسيك فيه وأشهر النزاعات الدولية على أسماء المسطحات المائية، نقلا عن قناة "سي بي إس" و"أسوشتيد برس" والهيئة البيئية الأمريكية.

• خليج المكسيك

عرف السكان الأصليون للأمريكتين، خليج المكسيك منذ زمن بعيد حيث استخدمته حضارة المايا كممر تجاري حيوي، ثم احتله المستعمرون الأسبان مع بعثاتهم الاستكشافية الأولى تحديدا في سنة ١٤٩٨؛ لتنتقل ملكيته للأسبان الذين اتخذوا الخليج منطلقا لغزوهم المكسيك.

ويعتبر خليج المكسيك، هو الظهير البحري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية، بعد المحيطين الهادي والأطلسي، إذ يقع الخليج جنوبي الولايات المتحدة بمحاذاة 5 ولايات هي تكساس وفلوريدا وآلاباما ولويزيانا والميسسبي.

وتتقاسم الخليج، 3 دول هي أمريكا من الشمال وكوبا والمكسيك من الجنوب، وتملك أمريكا سواحل بطول ١٧٠٠ ميل على الخليج، بينما تملك المكسيك 1740 ميلا من السواحل على الخليج لـ٥ ولايات مكسيكية ما يزيد من حصة المكسيك الساحلية.

• من الأحق بالخليج

تتقاسم كل من المكسيك وأمريكا مدخل الخليج على المحيط بالتساوي، بينما تمتد المياه الإقليمية لكل دولة لـ٣ كيلومترات بحرية كحد أقصى، بموجب المعاهدات البحرية الخاصة بترسيم الحدود للدول الـ٣ المطلة علي الخليج والتي تمت بين عامي ١٩٧٦ و١٩٧٩.

يذكر أن الخليج غني بالموارد النفطية، والثروة السمكية وتحديدا كونه موردا للقشريات، وبالمقابل فإن الخليج يشكل خطرا لعدد من الأعاصير والزلازل؛ نتيجة طبيعته المناخية والجيولوجية.

• هل يستطيع ترامب تغيير الاسم

قرر ترامب، رسميا اعتماد اسم الخليج الأمريكي في الخرائط الأمريكية، ولكن ذلك الاعتماد يصعب تبنيه عالميا دون موافقة المكسيك، إذ أن تسمية المسطحات البحرية يتم اختياره في الجمعية الهيدروغرافية الدولية التي ينتسب لعضويتها أمريكا والمكسيك بجانب سائر دول العالم.

• نزاعات على أسماء البحار حول العالم

يبرز في شأن النزاع على أسماء البحار، مثالان شهيران وهما الخليج العربي حيث تسميه الدول العربية باسمه الشهير، بينما تصر إيران على تسميته بالخليج الفارسي، إذ هددت بمقاضاة شركة جوجل على تبنيها اسم الخليج العربي في خرائطها.

ويعد بحر اليابان، اسما متنازعا عليه بين اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا، وقد تمت إحالة الخلاف للجمعية الهيدروغرافية الدولية للفصل فيه.

وتجدر الإشارة لوجود خلاف دائر بين أمريكا والمكسيك على تسمية نهر حدودي تسميه أمريكا بريو جرانداي، بينما تسميه المكسيك ريو برافو.

• ما بين ترامب والخليج

أوضح الرئيس دونالد ترامب، موقفه من خليج المكسيك قبل أسابيع، حيث صرح بأنه ينبغي تغيير الاسم نتيجة وجود مشاكل تجارية مع المكسيك ومشاكل في المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات مع نفس البلد.

• ليست أول مرة

يذكر أن فكرة تغيير اسم خليج المكسيك للخليج الأمريكي، قد طرحت سابقا لمرتين وكليهما على سبيل الدعابة أولاهما من قبل ممثل كوميدي أمريكي عام ٢٠١٠ كان يسخر من مشاريع الولايات المتحدة، والمرة الثانية كان برلماني في ولاية المسيسبي يسخر من سياسي آخر يريد التخلص من كل ما هو مكسيكي في الولايات المتحدة.