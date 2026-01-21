 ترامب متحدثا عن جرينلاند في دافوس: كل ما أطلبه قطعة جليد باردة وذات موقع سيء - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 7:55 م القاهرة
ترامب متحدثا عن جرينلاند في دافوس: كل ما أطلبه قطعة جليد باردة وذات موقع سيء

دافوس (سويسرا) – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 6:26 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في "السيطرة على جزيرة جرينلاند، بما في ذلك حق الملكية الفعلية"، لكنه قال إنه لن يستخدم القوة لتحقيق ذلك – منتهزا فرصة خطابه اليوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي للسخرية مرارا من الحلفاء الأوروبيين، ومحذرا بأنه لا يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) محاولة عرقلة التوسع الأمريكي.

وقال ترامب: "ما أطلبه هو قطعة جليد، باردة وذات موقع سيئ"، موجها حديثه للناتو قائلا: "هذا طلب صغير جدا مقارنة بما قدمناه لهم على مدى عقود عديدة".

وحث ترامب، حلف شمال الأطلسي (الناتو) – الذي ظل صامدا منذ بداية الحرب الباردة، لكنه يواجه الآن اختبارا غير مسبوق نظرا لمطالب ترامب – على السماح للولايات المتحدة بانتزاع السيطرة على جرينلاند من الدنمارك.

وذهب الرئيس الجمهوري، إلى حد توجيه تحذير غير مسبوق، قائلا إن أعضاء الحلف يمكنهم القول: "نعم، وسنكون ممتنين جدا.. أو يمكنكم القول 'لا'، وسنتذكر ذلك".

ومع ذلك، أقر ترامب قائلا: "على الأرجح لن نحصل على شيء ما لم أقرر استخدام قوة مفرطة وقوة عسكرية تجعل، بصراحة، من غير الممكن إيقافنا. لكنني لن أفعل ذلك. حسنا؟".

وقال: "لست مضطرا لاستخدام القوة، ولا أرغب في استخدامها، ولن أستخدمها".

وبدلا من ذلك، دعا ترامب، إلى بدء "مفاوضات فورية" من أجل سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.

