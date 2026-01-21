ترامب متحدثا عن جرينلاند في دافوس: كل ما أطلبه قطعة جليد باردة وذات موقع سيء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في "السيطرة على جزيرة جرينلاند، بما في ذلك حق الملكية الفعلية"، لكنه قال إنه لن يستخدم القوة لتحقيق ذلك – منتهزا فرصة خطابه اليوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي للسخرية مرارا من الحلفاء الأوروبيين، ومحذرا بأنه لا يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) محاولة عرقلة التوسع الأمريكي.

وقال ترامب: "ما أطلبه هو قطعة جليد، باردة وذات موقع سيئ"، موجها حديثه للناتو قائلا: "هذا طلب صغير جدا مقارنة بما قدمناه لهم على مدى عقود عديدة".

وحث ترامب، حلف شمال الأطلسي (الناتو) – الذي ظل صامدا منذ بداية الحرب الباردة، لكنه يواجه الآن اختبارا غير مسبوق نظرا لمطالب ترامب – على السماح للولايات المتحدة بانتزاع السيطرة على جرينلاند من الدنمارك.

وذهب الرئيس الجمهوري، إلى حد توجيه تحذير غير مسبوق، قائلا إن أعضاء الحلف يمكنهم القول: "نعم، وسنكون ممتنين جدا.. أو يمكنكم القول 'لا'، وسنتذكر ذلك".

ومع ذلك، أقر ترامب قائلا: "على الأرجح لن نحصل على شيء ما لم أقرر استخدام قوة مفرطة وقوة عسكرية تجعل، بصراحة، من غير الممكن إيقافنا. لكنني لن أفعل ذلك. حسنا؟".

وقال: "لست مضطرا لاستخدام القوة، ولا أرغب في استخدامها، ولن أستخدمها".

وبدلا من ذلك، دعا ترامب، إلى بدء "مفاوضات فورية" من أجل سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.