تعليم الفيوم: إعادة توزيع درجات بعض نقاط امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

انتهت اللجنة الفنية المشكلة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، عقب تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب، إلى قرار إعادة توزيع درجات بعض نقاط امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، مع تعديل نموذج الإجابة بما يخدم مصلحة الطلاب، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وكان عدد من أولياء الأمور والطلاب، تقدموا بشكاوى بشأن صعوبة امتحان مادة الهندسة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الامتحان فحصًا دقيقًا، والتأكد من مدى مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية، وارتباطها بكتاب المدرسة وكتاب التقييمات، مع مراعاة الفروق الفردية ومستويات الطلاب المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن اللجنة الفنية باشرت أعمالها بمراجعة الورقة الامتحانية لمادة الهندسة، وانتهت إلى أن الأسئلة جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت مستويات معرفية متنوعة شملت المستوى المتوسط وفوق المتوسط والمتميز.

وأضاف وكيل الوزارة، أن جميع أسئلة الامتحان وردت من الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات الصادرين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أن اللجنة قررت إعادة توزيع درجات بعض نقاط الامتحان وتعديل نموذج الإجابة بما يحقق مصلحة الطلاب، وذلك بعد تصحيح عينة عشوائية من أوراق الإجابة، تأكيدًا على تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أنها تتابع بدقة جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من إعداد الأسئلة مرورًا بأعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشددة على أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، ومطمئنة الطلاب وأولياء أمورهم بأن أعمال التقييم تتم بمنتهى الدقة والحيادية.