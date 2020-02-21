"التشريعية" تناقش تعديلات بـ"الأحوال الشخصية".. و"الصناعة" تعقد جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات.. والدينية تواجه "انتحال صفة المأذون".. و"الثقافة" تبحث طلب إحاطة بشأن ترويج قصص للأطفال للإرهاب





تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب، اجتماعاتها بعد غد الأحد بأجندة مزدحمة بالعديد من الملفات التشريعية والرقابية، إذ من المقرر مناقشة العديد من طلبات الإحاطة أبرزها عن "خطة الحكومة في فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، وآخر بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين".

وتناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع، بالإضافة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية نظر قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة والحكومة الألمانية بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.

وتتابع لجنة الخطة والموازنة توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارتي الصحة والرياضة، إضافة إلى متابعة توصيات اللجنة فيما يخص وزارتي التعليم والتعليم العالي.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع لمواجهة حول استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور وزير الانتاج الحربى محمد العصار.

ويشمل جدول أعمال لجنة الشئون العربية، مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان إلى وزيري الخارجية، والقوى العاملة بشأن خطة الحكومة في فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بعض الدول العربية إلى تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من نفس تلك الدول، وكيفية تأمين التعاقدات من خلال وزارة القوى العاملة مع العمالة المصرية التي تطلبها الدول العربية.

وتبحث لجنة الدفاع والأمن القومي المشكلة السكانية وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.

وتستعرض لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة بشأن، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، كما تناقش طلبا إحاطة مقدمان من النائب سعيد طعيمه، بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية في حالة طلب أي موظف بالنقل من محافظة إلى أخرى بضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وضرورة نقل الموظفين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة على درجات شخصية.

وتنظر لجنة الشئون الدينية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر سعد الشربيني، بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذي ترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق، وآخر من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات الكهرباء والمياه.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والاعلام، طلب الإحاطة المقدم م النائبة داليا يوسف، بشأن ما ينشر من قصص للأطفال تروج للإرهاب والقتل والتعذيب.

وفي لجنة الإسكان، تبحث اللجنة طلبا إحاطة أحدهما مقدم من النائب محمد عبدالغني، بشأن عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر، وآخر مقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن تطوير منطقة بولاق الدكرور من صندوق تطوير العشوائيات ومدى تعاون محافظة الجيزة في تذليل العقبات.

وتعرض لجنة الشئون الافريقية أخر مستجدات وزارة الزراعة الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، بحضور الوزير السيد مرزوق القصي.

وتستكمل لجنة الطاقة والبيئة بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.