وزير الأوقاف يلتقي رئيس وأعضاء البرلمان العربي ويؤكد دعم الوزارة العمل المشترك في مواجهة الفكر المتطرف

- العسومي يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه أعمال البرلمان العربي..



التقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الأحد، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وحسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان، وأعضاء البرلمان، بحضور السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، ووفد رفيع المستوى من البرلمان الدولي، للتباحث في عدد من القضايا والتعاون المشترك في مواجهة الفكر المتطرف.



وأعرب جمعة، استعداد وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للتعاون الكامل مع البرلمان العربي ولا سيما في مجال نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الأوطان، وأن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان وجزء من عقيدتنا، مع إيماننا بالتنوع والتعددية وقبول الآخر.



وأهدى جمعة جميع أعضاء البرلمان الحاضرين مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تشمل، مشروعية الدولة الوطنية، فقه بناء الدول، الكليات الست، و فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية.



من جانبه، وجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم أعمال البرلمان العربي، مشيدًا بدور وزير الاوقاف وبجهود وزارة الأوقاف في نشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.



وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قضية بناء الوعي.