البنك المركزي السعودي يطلق نظام المدفوعات الفورية

أطلق البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، نظام المدفوعات الفورية وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

وسيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وقال البنك المركزي السعودي، في بيان صحفي اليوم، إن النظام، الذي طورته (المدفوعات السعودية)، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال.

وأشار إلى أن النظام سيسهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

يذكر أن نظام المدفوعات الفورية يُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية.

وسيتيح نظام المدفوعات الفورية "سريع" للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية بحيث تُودع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال.