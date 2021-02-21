وزير الصحة البريطاني: انخفاض الإصابات بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن عدد حالات الإصابة في بلاده بسلالة (كوفيد-19) التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل "على ما يبدو في انخفاض".

وأوضح هانكوك - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأحد/ - أن تعزيز تتبع المخالطين واتخاذ إجراءات أكثر صرامة تتعلق بالحدود، ساعدت في السيطرة على عدد الأشخاص الذين يصابون بالسلالات الجديدة للفيروس التي رُصدت لأول مرة خارج البلاد.

وأشار هانكوك إلى جهود بلاده لاكتشاف تأثير اللقاح المضاد على السلالات الجديدة للفيروس، خاصة تلك التي رُصدت في البرازيل وجنوب أفريقيا، "لأنه من الواضح أن الإجابة على هذا السؤال يعد أمر ملح لإدراك مدى الخطر الذي تمثله السلالات الجديدة"، منوها في الوقت ذاته بأن الإجراءت التي يتخذها المسئولون في الوقت الحالي في بلاده بالفعل يبدو أنها تفي بالغرض.