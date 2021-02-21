فرنسا: خطط الوجبات النباتية المدرسية بمدينة ليون تثير جدلا حادا بين الساسة

انطلق جدل ساخن بين الساسة الفرنسيين حول خطط في مدينة ليون لتقديم وجبة مدرسية واحدة لا تحتوي على لحوم كأحد الخيارات الخاصة بالوجبات المدرسية.



وقال وزير الزراعة، جوليان دينورماندي عبر تويتر، اليوم الأحد: "دعونا نتوقف عن وضع الأمور الأيديولوجية على أطباق أطفالنا".



وقال إنه يجب إعطاء الأطفال ما يحتاجونه للنمو، بما في ذلك اللحوم.



ومن المقرر أن تبدأ المدارس في ليون فى تقديم وجبة واحدة لا تحتوي على اللحوم للجميع، تمشيا مع نهج جديد تم تقديمه بعد عطلة الشتاء.



وقدمت المدينة الخطة بسبب الجائحة، في نهج يهدف إلى تسريع عملية وجبات الغداء المدرسية .



وقالت ستيفاني ليجر، عضوة المجلس البلدي التعليمي، إن الوجبات تحتوي على السمك والبيض، وكان هذا هو الخيار الأفضل لضمان عدم استبعاد أي أطفال.



وأضافت أن الخطة مؤقتة وقد تم العمل بها أيضا من مايو إلى يوليو.



وشارك وزير الداخلية جيرالد دارمانان فى هذا الجدل حيث انتقد الخطط بشدة، واصفا إياها بـ"الإيديولوجيا الفاضحة".



وقال دارمانان في تغريدة عبر تويتر إن السياسات الأخلاقية والنخبوية لحزب الخضر تستثني الجمهور الأوسع وتشكل إهانة غير مقبولة للمزارعين والجزارين الفرنسيين.