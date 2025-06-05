جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى مناطق بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الخميس، سكان قطاع غزة من العودة الى مناطق بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى سكان قطاع غزة الذين عادوا أو ينون العودة الى مناطق بيت لاهيا، جباليا وبيت حانون وحارتها في القريب العاجل: المناطق الموجودة شمال شارع صلاح خلف والقدس تعتبر مناطق قتال خطيرة، ️لا تعودوا إلى تلك المناطق في شمال القطاع حتى إشعار آخر من أجل سلامتكم».

ولليوم الـ80 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين، حيث استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الخميس، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 180 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.



