إندونيسيا تلقي القبض على أجانب في بالي على خلفية اتهامات بحيازة مخدرات

أعلنت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي، اليوم الخميس، اعتقال عدة أجانب، بينهم استرالي وهندي وأمريكي، للاشتباه في حيازتهم لمواد مخدرة، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وألقى رجال الجمارك في مطار نغوراه راي في بالي، القبض على مواطن هندي، كان يحمل حقيبة من القماش الخشن، عند الجمارك وقاموا باقتياده إلى منطقة التفتيش في 29 مايو الماضي.

وتم العثور على أغراض ذات صلة بالمواد المخدرة في متعلقاته.

وفي متابعة للاستجواب في وقت لاحق من اليوم، ألقى رحال شرطة من الوكالة الوطنية لمكافحة المواد المخدرة في بالي، القبض على استرالي، يزور بالي منذ 1988.

وقال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن إندونيسيا تعد مركزا رئيسيا لتهريب المخدرات على الرغم من كونها تمتلك بعض من أكثر القوانين صرامة فيما يتعلق بالمخدرات في العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن عصابات المخدرات الدولية تستهدف أفراد سكانها من صغار السن.