باليوكا يصبح الرئيس المشارك لنادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم

من المقرر أن يصبح ستيفن باليوكا الرئيس المشارك لشركة "باين كابيتال" الأمريكية الاستثمارية الخاصة، الرئيس المشارك لنادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، بعد أن قاد مجموعة من المستثمرين لشراء حصة نسبتها 55% بالشركة التي تسيطر على الفريق الذي يلعب بالدوري الإيطالي الممتاز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان أن باليوكا، الرئيس المشارك لشركة إدارة الأصول ومقرها بوسطن، ومجموعة من المستثمرين لم يتم الكشف عن أسمائهم، قد اتفقوا مع أسرة بيركاسي على إقامة شراكة، بهدف تعزيز جاذبية الفريق خارج أوروبا.

وستظل الأسرة، التي تسيطر على الفريق، المستثمر الأكبر في النادي.

ويحتل أتالانتا المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ما أهل النادي ومقره بيرجامو أن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

ويعمل باليوكا كشريك إداري بنادي بوسطن سيلتيكس الأمريكي المحترف لكرة السلة وعضو باللجنة التنفيذية للنادي.