محافظة الدقهلية يعتمد تعديل المخططات الاستراتيجية لمدينتي الكردي وطلخا

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تعديل المخططات الاستراتيجية لمدينتي الكردي وطلخا ليصل ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية واستراتيجية على مستوى المحافظة إلى 242 مخططا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.



وأوضح المحافظ، أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية



وقالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجري العمل على قدم وساق؛ لإنهاء المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.