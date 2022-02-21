أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، أن قوات الحدود الروسية استطاعت إحباط تسلل مجموعة تخريبية حاولت انتهاك حدود روسيا من الأراضي الأوكرانية.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - "إن مفرزة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبطت عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف: "لقد دخلت عربتان قتاليتان للمشاة تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية لإجلاء المخربين، حيث تم القضاء عليها وقتل خمسة من المجموعة التخريبية، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي".

وفي السياق، أعلن رئيس إقليم دونيتسك الأوكراني، دينيس بوشيلين، ازدياد توتر الوضع في منطقة ماريوبول، مُشيرا إلى معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا.

وقال بوشيلين - في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد، حيث هاجم مسلحو اللواء 36 الأوكراني مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو"، لافتًا إلى معركة تجري بالقرب من الحدود مع روسيا.

وأضاف: "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قُتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين ذاتيًا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتعرض مناطق في إقليم دونباس لقصف مدفعي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف القائم بأعمال وزارة الطوارئ الروسية ألكسندر تشوبريان بالتوجه إلى منطقة روستوف الروسية لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين، الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، كما صرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (حوالي 130 دولار أمريكي) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف.

هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس.

كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.