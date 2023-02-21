تركيا تسجل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير الجاري.

وقالت "آفاد"، في بيان، إن قوة 41 من هذه الهزات الارتدائية تتراوح بين خمس وست درجات، و450 هزة بين أربع وخمس درجات.

ومساء الاثنين، أعلنت "آفاد" أن "زلزالا بقوة 6.4 ريختر ضرب منطقة دفني بمقاطعة هاتاي عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كيلو متر.

وبعد 3 دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 ريختر المنطقة، وتبعته هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.