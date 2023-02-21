أول تعليق من حلف الناتو على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت النووية

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، عن أسفه إزاء قرار الرئيس فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.



وقال ستولتنبرج: "آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة"، معتبرا أن روسيا "انتهكت" خلال السنوات الماضية اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها.



وأضاف أن تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة" يؤذن بـ"تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل".



على صعيد آخر، شدد أمين عام الناتو على ضرورة سرعة تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وكشف عن وجود قلق متزايد بشأن اعتزام الصين "تسليح روسيا ودعمها في الحرب" الدائرة في أوكرانيا.



وتابع: "الرئيس بوتين هو من بدأ حرب الغزو الإمبريالية هذه وهو من يستمر في تصعيدها، ويتزايد قلقنا أيضا من احتمال أن تكون الصين تخطط لتقديم دعم فتاك للحرب الروسية".



وفي وقت سابق من اليوم، اتهم بوتين الدول الغربية بأنها من بدأت الحرب في أوكرانيا، وأن عملياته العسكرية ما هي إلا محاولة "لإنهاء الصراع وإيقافه".



كما أعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت الجديدة" على خلفية ما سماه "تجاهل" طلبات تقدمت بها موسكو للإشراف على المنشآت النووية في الولايات المتحدة.