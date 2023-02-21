 حاصلة على ماجستير في سن الـ81: مرضى بالسرطان سبب تأخيري.. وولادي دكاترة - بوابة الشروق
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حاصلة على ماجستير في سن الـ81: مرضى بالسرطان سبب تأخيري.. وولادي دكاترة

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:49 ص

قالت آمال إسماعيل متولى، الحاصلة على الماجستير في سن الـ81 عام، إنها فكرت في الحصول على الماجستير في سن كبير لأنه حلمه منذ الصغر، مشيرة إلى أن توقفت من المدرسة من أجل الزواج في سن الـ12 عام، وتزوجت في سن الـ14 عام ورفض زوجها استمرار التعليم.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها حصلت على الإعدادية عام 81 بنسبة 90%، إلا أنها سافرت مع زوجها للعمل في ليبيا لـ4 سنوات، وعادت إلى مصر مرة أخرى وكانت مصابة بمرض السرطان وأثر عليها بشكل كبير، ونجت من المرض، إلا أن وفاة زوجها تسبب في تعطلها هو الأخر.

وأضافت أنها سافرت إلى أبنته عام 2011، وهي من طرحت عليها فكرة إكمال التعليم، وحصلت على الثانوية العامة وأكملت الدراسة بكلية الآداب، ولم تتوقف عن التفكير في إكمال التعليم حتى حصلت على رسالة الماجستير في سن الـ81 عام.

وتابعت: "أنجبت 4 أولاد.. طبيبة بشرية ودكتورة جامعية وأبني دكتور جامعي وأبن حصل على الماجستير في البترول"، مشيرة إلى أنها عانت كثيرًا لكي تجعلهم في تفوق كبير.

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