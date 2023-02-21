ضبط شخص يروج لعملات مقلدة على موقع فيسبوك بالقليوبية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص في القليوبية يروج ويعرض عملات وطنية "مقلدة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، فى الآونة الأخيرة، وجود مجموعات على موقع "فيسبوك" تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين، ويزعم المشتركون بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على موقع "فيسبوك" زعم من خلاله امتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقا -على خلاف الحقيقة- وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الجنائية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، بالفحص الفنى للهواتف المحمولة تبين احتوائها على الصفحة الإلكترونية الاحتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة.