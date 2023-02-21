وزير التعليم يكرم أوائل طلاب الشهادات الفنية

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كرّم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أوائل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي الماضي في الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني إديوتك إيجيبت 2023، تحت شعار ارسم مستقبلك، والذي انطلق خلال يومي ٢٠ و٢١ فبراير الجاري.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في المنتج البشري.

وتم توزيع عدد من المنح الدراسية والجوائز المالية وشهادات التقدير على أوائل الناجحين فى دبلومات المدارس الفنية الصناعية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودبلومات المدارس الفنية الزراعية والتجارية، والدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.