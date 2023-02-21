مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم الناقد سامي حلمي في ختام دورته التاسعة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، تكريمات حفل ختام دورته التاسعة، التي أقيمت فعالياتها في الفترة من 16 حتى 22 فبراير، والمقرر إقامته اليوم الثلاثاء، بمسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ويمنح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، درع هيباتيا الذهبي للكاتب والناقد سينمائي السكندري سامي حلمي، الذي كتب العديد من الإصدارات النقدية والبحثية السينمائية "مستقبل السينما المصرية، وبانوراما السينما السورية، وبانوراما السينما الفلسطينية، وأوراق سينمائية"، وحصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة لإنجاز كتاب "الشخصية السكندرية في السينما المصرية".

كما يمنح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، درع هيباتيا الذهبي لأحد رواد نشر ثقافة السينما بالإسكندرية، وهو الأستاذ محمد مصطفى الذي تولى وشارك في إدارة العديد من نوادي السينما بالمحافظة، وفي كتابة مقالات نقدية لعديد من الأفلام.

ونظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، منذ انطلاقه الخميس الماضي، عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، وماستر كلاس مصمم المناظر، ومهندس الديكور السينمائي أنسي أبو سيف، بحضور أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، من محمد محمود "رئيسًا"، وموني محمود "للإدارة الفنية"، ومحمد سعدون "مديرًا"، وهي احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسستها وتنظمها جمعية دائرة الفن، وتهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.