رئيس جامعة المنوفية يكلف عمداء الكليات بضوابط جديدة لتطوير الكتاب الإلكتروني

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللقاء الشهري بعمداء الكليات "أون لاين"، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور نانسي أسعد، والدكتور صبحي شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.

ووجه التهنئة لكل من "الدكتور نعيم فوزي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية الرياضية، الدكتور أيمن حافظ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية الزراعة، والتهنئة للفائزين بعضوية رابطة العاملين بجامعة المنوفية"، متمنيا التوفيق للجميع لصالح الجامعة.

وقدم العمداء التهنئة لرئيس الجامعة، بمناسبة فوزه بعضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية في الانتخابات التي أجريت لاختيار مجلس إدارة الجمعية من بين 24 متقدمًا.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بإدراج جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الإسباني ويبومتركس، الذي يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، حيث تم إدراج 14 جامعة مصرية داخل التصنيف من بين أكثر من 100 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية.

ويعتمد التصنيف على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية وفقا لعدة معايير هي "الحجم، الإشارة إلى الأبحاث، الأثر العام".

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لجميع أبناء الجامعة، مطالبًا بإنشاء وحدة التصنيفات الدولية التي تهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات، والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة.

وكلف كل عميد بوضع تصور عن هذا الموضوع يشمل الاحتياجات والعقبات والحلول لرفع تصنيف الجامعة عالميا.

وناقش رئيس الجامعة الضوابط العامة للكتاب الإلكتروني، موجهًا بوضع ضوابط جديدة من شأنها تطوير الأطر العامة للكتاب الإلكتروني، وذلك تنفيذا للتوجهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم العالي، والتوجه نحو التعليم الإلكتروني المتطور.

وأكد رئيس الجامعة، أن الكتاب الإلكتروني يجب أن يتضمن صيغ مختلفة من الوسائط المتعددة، وأيضا الربط المباشر بالمعلومات على الشبكة العنكبوتية، ويضم فيديوهات وتجارب شرح عملية، وسهولة التصفح بين أجزاء الكتاب لتحقيق الاستفادة الكاملة.

ووجه رئيس الجامعة، العمداء بمتابعة الانتهاء من رفع جميع الكتب على المنصة الإلكترونية، وتكليف أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ الضوابط العامة لهذا الأمر وعدم طباعة أي كتب ورقية أو مذكرات خارج الإطار العام لمنظومة الكتاب الإلكتروني، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.