نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي للمهارات الرقمية

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي (المهارات الرقمية للمستوى المبتدئ IC3 Spark)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة التطوير المؤسسي والارتقاء بالمهارات الرقمية للعاملين، وذلك بمقر معهد فتيات الخارجة، ترافقها المهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن التدريب يستهدف 60 موظفا من العاملين بإدارة صندوق استصلاح الأراضي والجهات المرتبطة، وتضم المرحلة الأولى 24 متدربًا من الديوان العام ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك لمدة 9 أيام بواقع 27 ساعة تدريبية، مشيرةً أن الدورة تمنح شهادة معتمدة دوليًا بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وأعربت مجدي، عن خالص تقديرها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون المستمر؛ لتأهيل الكوادر البشرية ومواكبة خطط الدولة للتحول الرقمي.