سكاي : بايرن ميونخ يتفق مع توخيل على الرحيل بنهاية الموسم

ذكرت شبكة "سكاي" الألمانية التليفزيونية، أن نادي بايرن ميونخ اتفق مع مدربه توماس توخيل على رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "سكاي" أن عقد توخيل كان يمتد حتى عام 2025، لكن النادي البافاري اتفق على رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد تراجع نتائج الفريق.

وخسر بايرن ثلاث مباريات متتالية، كانت الأولى أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري، قبل الخسارة أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، ثم العودة للخسارة مجددا في بطولة الدوري أمام بوخوم يوم السبت الماضي بهدفين مقابل ثلاثة.

وكان توخيل قد تولى تدريب بايرن في أبريل الماضي خلفا لجوليان ناجلسمان الذي جرت إقالته.