تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم بقيمة 50 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعاً فى مصر- إلى 6900 جنيه، مقابل 6950 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5914 جنيها، وتراجع سعر الجرام 24 ليسجل 7885 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 ليصل إلى 55200 جنيه؛ بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في ‌تخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على المدى القريب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4345.48 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل ⁠1.3% إلى 4348.60 دولار.

وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 18% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ونفت إيران أمس الاثنين إجراء أي مفاوضات مع الولايات ‌المتحدة، ⁠بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيرا إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.

وقال مسؤول باكستاني ومصدر لرويترز ⁠إن محادثات مباشرة لإنهاء الصراع قد تُعقد في إسلام اباد هذا الأسبوع.

واستقرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بعد أن ⁠نفت طهران أنها بحثت مع واشنطن إنهاء الحرب في الخليج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات ⁠الفورية 2.5% إلى 67.37 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1841.35 دولار، بينما انخفض البلاديوم 2.8% إلى 1393 دولارا.