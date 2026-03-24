17 موجة صاروخية إيرانية توقع أضرارا ومصابين في قلب إسرائيل

أطلقت إيران وابلاً صاروخيًا على إسرائيل، بلغ سبع موجات خلال عشر ساعات منذ منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أضراراً تم تسجيلها في عدد من المواقع في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، حيث تم تسجيل إصابات وأضرار في مبان، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الأضرار التي لحقت بوسط تل أبيب، سببها رأس حربي إيراني يحتوي على نحو 100 كيلوجرام من المتفجرات، وذلك بعد اعتراض صاروخي.

وأضافت أن هذا الرأس الحربي ألحق أضراراً بالمنازل والسيارات في أحد الشوارع السكنية، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تبحث عن محاصرين في مبنى في تل أبيب، وعثرت على أشخاص في ملجأ في مبنى آخر متضرر، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من تل أبيب، مبان متضررة وألسنة لهب ودخاناً كثيفاً، بينما كانت فرق الطوارئ تعمل في الموقع.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني في تل أبيب.

وقال قائد الجبهة الداخلية في تل أبيب أن الضربة تسببت في أضرار جسيمة لثلاثة مبان، يجري حالياً تقييمها لاحتمال انهيارها، مضيفا: "الملاجئ لا تزال سليمة"، مشيراً إلى أن الموجودين داخلها لم يصابوا.

وتعرّض أحد المباني والطريق المجاور له لأضرار كبيرة في وسط تل أبيب، حيث اشتعلت النيران في عدد من السيارات.

وفي أحد الهجمات، تضررت منازل في شمال إسرائيل نتيجة سقوط حطام بعد عملية اعتراض، بحسب وكالة "رويترز".

ودوت صفارات الإنذار أيضاً في مدينة ديمونا، وهي مدينة صحراوية جنوبية تقع قرب منشأة نووية إسرائيلية.