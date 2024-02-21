 الأقصر: مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بالتعليم تتفقد عدد من المدارس - بوابة الشروق
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الأقصر: مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بالتعليم تتفقد عدد من المدارس

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 2:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 2:50 م

رافق الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، اليوم الأربعاء، الدكتورة جيهان علام، مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة، في جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل بمدارس المحافظة.

وشملت الجولة مدارس الأقصر الإعدادية بنات، الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، الأقصر الثانوية بنات، واختتمت الجولة بمدرسة الأقصر الإعدادية بنين، التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

وتابعت علام خلال جولتها أنشطة الطلاب والطالبات سواء في التربية الفنية، الاقتصاد المنزلي، التربية الموسيقية، أو التربية الرياضية، مؤكدة أن هذه الأنشطة هي التي تمثل عامل شالجذب للمدرسة، إلى جانب كونها تنمي مواهب الطالب.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة، أنها خلال جولتها قابلت نماذج عديدة متميزة من مديري المدارس، من خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية " 1000 مدير مدرسة متميز ".


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