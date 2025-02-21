نيرة الأحمر: الزمالك لا يطالب إلا بالعدالة التحكيمية

أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لا يطالب سوى بالحصول على العدالة التحكيمية، وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت سابقا على حد وصفها.

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "بكل تأكيد نطالب بالعدالة ولا نطالب بالحصول على أكثر من حقنا".

وأوضحت: حكم مباراة القمة أمام الأهلي أجنبي لا يعرف أي من الفريقين وهو بالمناسبة ليس من الدوريات الكبرى بل من النرويج لكن (ربنا يسهل)".

وأضافت نيرة الأحمر: "لا نريد تكرار ما حدث في مباريات سابقة بحصول لاعبي الزمالك على الكثير من البطاقات والفريق المنافس لا يتلقى أي بطاقة واحدة".

وأتمت: "لن نسكت عن المطالبة بحقنا بالطرق المشروعة وهذا لا يعني أننا نطالب بأن يكون الحكم في صفنا، الرياضة أن ينتصر الفريق بمجهوده في وجود حكم يحكم بالعدل".