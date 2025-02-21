حركة حماس تدين اقتحام نتنياهو مخيم طولكرم في الضفة الغربية وتؤكد استمرار المقاومة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا أدانت فيه اقتحام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لمخيم طولكرم اليوم، معتبرة أن هذه الزيارة الاستفزازية تعكس حالة الفشل السياسي والعسكري التي يعيشها الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وذكرت الحركة في بيانها: "في خطوة استعراضية تعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري، قام رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، المجرم نتنياهو، بزيارة استفزازية إلى مخيم طولكرم الصامد، محاولًا التغطية على فشله المتكرر وتراجعه المستمر في مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطيني البطل".

وأضافت: "لقد اعتاد المجرم نتنياهو على هذه المسرحيات المكشوفة؛ فهو نفسه من وقف يومًا في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة مهددًا، لكنه رحل عنهما".

وشددت حماس على أن "هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارًا وعزمًا على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر".

واقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم مخيم، طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، في زيارة مفاجئة برفقة عدد من قادة جيشه، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

يأتي ذلك بعد سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في الضفة الغربية، والتي قوبلت بمواجهات عنيفة مع مقاومي المخيم، الذين تصدوا للاقتحامات المتكررة خلال الأشهر الماضية.

وختمت حماس بيانها بتوجيه التحية إلى مقاومي الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الفلسطينيين، وأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن كل شبر من أرض فلسطين.