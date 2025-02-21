هل يستمر فيتور روكي في ريال بيتيس؟

كشف مانو فاخاردو المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس عن وجود اتصالات مع برشلونة، بشأن مستقبل اللاعب فيتور روكي.

ويلعب روكي في صفوف ريال بيتيس معارًا من برشلونة، ويرغب بالميراس في ضم اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات في البرازيل يوم الجمعة 28 فبراير.

وقال المدير الرياضي لريال بيتيس في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بالأمس كان هناك مكالمة من نادي برشلونة، هناك علاقة غير عادية بين الناديين، واليوم لا شيء يشير إلى خلاف ذلك".

وأعرب المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس عن ثقته في مواصلة الاعتماد على فيتور روكي، قائلًا: "نعم، إنه لاعب أظهر أنه عندما يحصل على الفرصة فإنه يستطيع الأداء بشكل جيد للغاية وبسرعة كبيرة، وينتظره مستقبل مشرق للغاية ونأمل أن يتمكن من البقاء معنا، هو لاعب محترف وصادق للغاية".