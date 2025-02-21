أبو عبيدة يعلن أسماء أسرى الاحتلال الذين سيفرج عنهم غدا

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الحركة ستفرج غدا السبت، عن أسرى إسرائيليين، هم: إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منجستو وهشام السيد.

وفي 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وتؤيد الغالبية العظمى من الإسرائيليين تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن دفعة واحدة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن "الغالبية العظمى من الإسرائيليين تعتقد أن المرحلة الثانية من الصفقة يجب أن تتم في دفعة واحدة"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" (خاص) شمل عينة عشوائية من 509 إسرائيليين، وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.