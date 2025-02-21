محافظ أسوان يشارك في الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس مستشفى الجرمانية

شارك اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في فعاليات الاحتفال بمرور 125 عامًا على إنشاء مستشفى الجرمانية، بحضور الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والبرلمانية والتنفيذية والمجتمعية.

وقدم المحافظ خالص التهاني بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المتميز الذي لعبته المستشفى في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمجتمع المصري، وخاصة لأبناء أسوان، مؤكدًا استمرار رسالتها الجليلة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من تطوير شامل في مختلف المجالات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي تقدمه الهيئة الإنجيلية من خلال مستشفى الجرمانية، مؤكدًا أنها شريك أساسي في المنظومة الطبية بالمحافظة، لما تقدمه من خدمات رعاية صحية شاملة.

من جانبه، أعرب القس أندريا زكي عن امتنانه لمشاركة المحافظ وجموع الحضور في هذا الحدث، مؤكدًا أن المستشفى يمثل صرحًا طبيًا عريقًا جسّد رسالة حياة وخدمة إنسانية على مدار 125 عامًا، حيث شهد تطورات كبيرة من حيث توسيع أقسامه، وتحديث معداته، وتقديم خدمات طبية متطورة لجميع أبناء الوطن، وخاصة غير القادرين.

وأشار إلى أن المستشفى لا يقتصر دوره على الرعاية الصحية فقط، بل يمتد ليشمل خدمات مجتمعية متنوعة، مثل رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم برامج تدريب مهني، ودورات لغات، إلى جانب فصول محو الأمية، بهدف تحسين مستوى حياة المواطنين.

وقد تخلل الاحتفال إقامة صلاة مفتوحة، وفقرات فنية وترانيم، بالإضافة إلى عروض تقديمية متنوعة احتفاءً بتاريخ المستشفى العريق.