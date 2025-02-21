روبيو: مطالبة ترامب بكندا أمر منطقي للغاية

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تصبح كندا ولاية أمريكية بأنه "منطقي للغاية".





وأوضح أن العلاقات الاقتصادية معها يجب أن تكون متبادلة وعادلة. يذكر أنه في وقت سابق، وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "حاكم ولاية كندا العظيمة" وسط خلافات حول احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على البضائع الكندية.

وقال ترامب لاحقا إن كندا يمكنها تجنب التعريفات التجارية الجمركية التي تفرضها واشنطن والحصول على الحماية العسكرية إذا أصبحت جزءا من الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51.

بينما أشار روبيو، في مقابلة مع الصحفية كاثرين هيريدغ، إلى إن رد ترامب على تصريح ترودو بأن كندا ستختفي من الوجود إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية تجاهها كان "منطقيا للغاية".

وتابع وزير الخارجية أنه "على مدى عقود، سمحت الولايات المتحدة بتجارة غير عادلة.. من يستطيع أن يجادل في حقيقة أننا يجب أن نفرض نفس الأسعار التي يفرضونها علينا؟ كل ما لا يسمحون للشركات الأمريكية بالقيام به، لا ينبغي لنا أن نسمح لشركاتهم بفعله أيضا.. يجب أن تكون هناك معاملة بالمثل وإنصاف هنا".

ووقع ترامب في وقت سابق على أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على البضائع القادمة من كندا والمكسيك والصين، حيث تم فرض رسوم بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا، باستثناء موارد الطاقة.