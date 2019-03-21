«فيتش» تستبعد توقف المركزي الأوروبي عن شراء السندات

استبعدت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات في إطار إجراءات تحفيز الاقتصاد.

وقال محللو المؤسسة الدولية في مذكرة إن أي تباطؤ حاد في نمو اقتصاد منطقة اليورو واستمرار تراجع الضغوط التضخمية يمكن أن يدفع البنك إلى استئناف شراء السندات في وقت لاحق العام الحالي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان أوقف نهاية العام الماضي برنامج شراء السندات البالغ قيمته 6ر2 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) وذلك قبيل تدهور أداء اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ودفعت البنك إلى خفض توقعاته الاقتصادية.

وقال خبراء "فيتش" بقيادة "بريان كولتون" في مذكرتهم إن "البنك المركزي الأوروبي بدأ بالفعل يشعر العام الماضي بعدم الرضا عن معدل التضخم الأساسي المنخفض، والذي يدور حول 1%، حتى قبل أن يتحسن معدل نمو الاقتصاد".

وفي أخر مؤتمر صحفي له، قال "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي: "قال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في مناسبات عديدة إن جميع الأدوات متاحة، ونحن نفكر في منطقية الخطوة التالية وهي إعلان استئناف شراء الأصول في وقت لاحق من 2019".