مخاطر كورونا تتسبب في الحد من حركة شراء هدايا عيد الأم بشمال سيناء

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انخفضت مظاهر الاحتفاء بعيد الأم في أسواق محافظة شمال سيناء، إزاء التحذيرات الصحية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفاد عدد من البائعين، قلت في المحال التجارية بمدينة العريش حركة المشترين خاصة في محلات بيع الهدايا المرتبطة بعيد الأم، معتبرين أن حركة البيع كانت أقل من العام الماضي.

وتوقع البائعون أن انخفاض حركة الشراء ناتج عن التحذيرات من كثرة تنقلات المواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وكذا الأحوال الجوية التي نتج عنها سقوط غزير للأمطار.

وأغلقت المحال التجارية في مدينة العريش أبوابها السابعة مساءً التزامًا بتعليمات القرارات الوزارية عدا محال البقالة والصيدليات والأفران.